США прекращают отношения с ВОЗ из-за ситуации с коронавирусом

Соединенные Штаты прекращают отношения с Всемирной организацией здравоохранения из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом заявил президент Дональд Трамп, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Шаг к выходу из организации, к которой официально присоединились США в 1948 году, происходит на фоне растущего напряжения между Вашингтоном и Пекином из-за вспышки коронавируса. Впервые вирус появился в китайском городе Ухань в конце прошлого года.

Трамп заявил, что китайские чиновники "проигнорировали свои обязательства по отчетности" перед ВОЗ в отношении вируса, который убил сотни тысяч людей во всем мире, и давили на это агентство, чтобы "ввести в заблуждение мир".

"Китай имеет тотальный контроль над Всемирной организацией здравоохранения, несмотря на то, что платит только 40 млн долларов в год по сравнению с тем, что платят Соединенные Штаты, а это примерно 450 млн долларов в год", - сказал он.

Решение Трампа произошло после обещания президента Китая Си Цзиньпина дать 2 миллиарда долларов ВОЗ в течение следующих двух лет для помощи в борьбе с коронавирусом. Сумма почти соответствует общему годовому бюджету ВОЗ за прошлый год.

В апреле Трамп остановил финансирование организации, а после этого в письме 18 мая дал ВОЗ 30 дней для осуществления реформ.

"Поскольку они не смогли осуществить запрашиваемые и очень нужны реформы, мы сегодня прекратим наши отношения с Всемирной организацией здравоохранения и перенаправляем эти средства на другие насущные глобальные потребности здравоохранения", - сказал Трамп.

Не сразу было понятно, когда решение Трампа вступит в силу. В общей резолюции Конгресса 1948 о членстве в ВОЗ указано, что страна "оставляет за собой право выйти из организации за один год".