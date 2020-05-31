Премьер Испании планирует продлить чрезвычайное положение до 21 июня

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что предложит парламенту в последний раз продлить чрезвычайное положение до 21 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Педро Санчес сказал руководителям региональных правительств во время видеоконференции, что это будет последнее продление чрезвычайного положения, поскольку уровень заражения в Испании резко снизился. После этого правительство не собирается ограничивать свободу передвижения граждан.

Количество погибших в стране возросло на четыре в субботу до 27 125 человек, что демонстрирует продолжение тенденции резкого снижения ежедневной смертности от коронавируса.

Одна из наиболее пострадавших от эпидемии стран Испания ввела чрезвычайное положение 14 марта, который предусматривал строгие ограничения , согласно которым люди могли покидать свои дома только для того, чтобы купить еду, обратиться за медицинской помощью или пойти на работу, если нет возможности работать из дома. Сейчас ограничения постепенно ослабляются.

Несмотря на оппозицию до последнего продления чрезвычайного положения со стороны правых партий и демонстрации на улицах по всей Испании, Санчес заключил соглашение с сепаратистской каталонской партии Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), которая должна гарантировать его правительства меньшинства победу в голосовании.

ERC, в которой есть 13 депутатов, подтвердила в субботу, что воздержится от голосования, что позволит левому правительству принять это предложение.

В заявлении ERC говорится, что она решила воздержаться "при условии, что это будет последнее продление чрезвычайного положения".