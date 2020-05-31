Прем’єр Іспанії планує продовжити надзвичайний стан до 21 червня

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що запропонує парламенту востаннє продовжити надзвичайний стан до 21 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Педро Санчес сказав керівникам регіональних урядів під час відеоконференції, що це буде останнє продовження надзвичайного стану, оскільки рівень зараження в Іспанії різко знизився. Після цього уряд не збирається обмежувати свободу пересування громадян.

Кількість загиблих в країні зросла на чотири в суботу до 27 125 осіб, що демонструє продовження тенденції різкого зниження щоденної смертності від коронавірусу.

Одна з найбільш постраждалих від епідемії країн Іспанія запровадила надзвичайний стан 14 березня, який передбачав суворі обмеження , згідно з яким люди могли залишати свої будинки тільки для того, щоб купити їжу, звернутися за медичною допомогою або піти на роботу, якщо немає змоги працювати з дому. Зараз обмеження поступово послаблюються.

Незважаючи на опозицію до останнього продовження надзвичайного стану з боку правих партій і демонстрації на вулицях по всій Іспанії, Санчес уклав угоду з каталонською сепаратистською партією Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), яка повинна гарантувати його уряду меншості перемогу у голосуванні.

ERC, в якої є 13 депутатів, підтвердила у суботу, що утримається від голосування, що дозволить лівому уряду прийняти цю пропозицію.

У заяві ERC говориться, що вона вирішила утриматися "за умови, що це буде останнє продовження надзвичайного стану".