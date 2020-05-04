Вице-премьер Чехии против сокращения числа российских дипломатов в стране

Вице-премьер Чехии Карел Гавличек считает, что стране не следует выдворять российских дипломатов в ответ на появление информации о приезде в Прагу российского агента с ядом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceska Televize.

По словам вице-премьера, российские угрозы чешским политикам неприемлемы, но правительство может принять решение о дальнейших действиях против России только после соответствующих выводов силовиков.

"Я не думаю, что сейчас очень удачное время для сокращения числа дипломатов", - заявил Гавличек по просьбе сенатского комитета по иностранным делам представить правительству план сокращения числа российских дипломатов в Чехии.

"Мы не должны паниковать и, основываясь на спекулятивной информации высылать дипломатов", - добавил он.

"Это настолько серьезное заявление, что любые последующие шаги, конечно, носят долгосрочный характер", - сказал Гавличек.

"Но в любом случае, прежде чем совершать любое действие, необходимо очень тщательно исследовать этот вопрос. Это может быть правдой, а может и не быть правдой, но делать из этого выводы было бы преждевременно", - отметил вице-премьер.

Напомним, чешское издание Respekt рассказал детали о приезде представителя российской спецслужбы в Прагу, после которого мэр города и главы двух районов получили охрану.

Сообщается, что российский спецагент прибыл в аэропорт Вацлава Гавела из России три недели назад. У него был российский паспорт.

Чешские силовики, отмечает издание, знали о приезде россиянина, и оценили, что он может представлять риск для нескольких чешских политиков, чьи действия в последние месяцы спровоцировали гнев Москвы.

Речь о Ондржее Коларе, голову 6 района Праги, в котором был демонтирован памятник советскому маршалу Ивану Коневу, а также мэре Праги Зденеке Гржибе, чей кабинет распорядился переименовывать площадь перед российским посольством в честь убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

Москва угрожала Праге возмездием из-за статуи Конева. Министр обороны России Сергей Шойгу призвал к судебному преследованию людей, что стояли за демонтажем памятника. В России с начала апреля действует закон, грозит до пяти лет лишения свободы за порчу воинских захоронений и памятников, как в России, так и за рубежом.