Віцепрем'єр Чехії проти скорочення числа російських дипломатів у країні

Віцепрем'єр Чехії Карел Гавлічек вважає, що країні не слід видворяти російських дипломатів у відповідь на появу інформації про приїзд у Прагу російського агента з отрутою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceska Televize.

За словами віцепрем'єра, російські погрози чеським політикам неприйнятні, але уряд може прийняти рішення про подальші дії проти Росії тільки після відповідних висновків силовиків.

"Я не думаю, що зараз дуже вдалий час для скорочення числа дипломатів", - заявив Гавлічек на прохання сенатського комітету у закордонних справах представити уряду план скорочення числа російських дипломатів в Чехії.

"Ми не повинні панікувати і, грунтуючись на спекулятивній інформації висилати дипломатів", - додав він.

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"Це настільки серйозна заява, що будь-які наступні кроки, звичайно, носять довгостроковий характер", - сказав Гавлічек.

"Але в будь - якому випадку, перш ніж здійснювати будь-яку дію, необхідно надзвичайно ретельно дослідити це питання. Це може бути правдою, а може і не бути правдою, але робити з цього висновки було б дуже передчасно", - зазначив віцепрем'єр.

Нагадаємо, чеське видання Respekt розповіло деталі про приїзд представника російської спецслужби до Праги, після якого мер міста та голови двох районів отримали охорону.

Повідомляється, що російський спецагент прибув в аеропорт Вацлава Гавела з Росії три тижні тому. У нього був російський дипломатичний паспорт.

Чеські силовики, зазначає видання, знали про приїзд росіянина, та оцінили, що він може становити ризик для кількох чеських політиків, чиї дії в останні місяці спровокували гнів Москви.

Мова про Ондржея Колара, голову 6 району Праги, в якому було демонтовано пам'ятник радянському маршалу Івану Конєву, а також мера Праги Зденека Гржиба, чий кабінет розпорядився переіменувати площу перед російським посольством на честь вбитого російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

Москва погрожувала Празі відплатою через статую Конєва. Міністр оборони Росії Сергєй Шойгу закликав до судового переслідування людей, що стояли за демонтажем пам'ятника. У Росії з початку квітня діє закон, який загрожує до п'яти років позбавлення волі за псування військових поховань і пам'ятників, як в Росії, так і за кордоном.