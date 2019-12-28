Правительство Молдовы одобрило ратификацию Стамбульской конвенции

Правительство Молдовы 27 декабря одобрило ратификацию Стамбульской конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Министр здравоохранения Виорика Думбревяну заявила на заседании, что Венецианская комиссия высказалась за ратификацию конвенции, отметив, что она не заставляет государства переосмысливать и менять понятия семьи и брака.

Проект о ратификации Стамбульской конвенции теперь должен утвердить парламент.

Молдова еще в 2017 году подписала конвенцию, однако документ так и не был ратифицирован, и он не вступил в силу.

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Это первый подобный документ, который юридически обязывает создать правовую базу для борьбы с насилием в отношении женщин. Страны, присоединившиеся к конвенции, должны криминализировать психологическое насилие, преследование, физическое и сексуальное насилие, принудительный брак, принудительные аборты и стерилизацию.

Также, согласно конвенции, уголовному или иному правовому наказанию должны подлежать и сексуальные домогательства (харассмент). В документе, кроме того, дано определение "гендерного насилия".

По данным полиции Молдовы, только за первые девять месяцев 2019 года в стране погибли семь женщин, после того, как их избили дома. Кроме того, жертвами домашних агрессоров уже стали 555 женщин и 155 мужчин. Согласно данным Нацбюро статистики, 40% женщин в Молдове хотя бы раз подвергались сексуальному или физическому насилию.

Как известно, на сегодня Конвенцию Совета Европы в ЕС не ратифицировали Болгария, Чехия, Венгрия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Словакия и Великобритания.

Европейский Союз и Совет Европы призывают Украину ратифицировать документ без промедления. В Украине насилие над женщинами остается одной из самых острых социальных проблем: ежегодно количество жертв достигает 1,1 миллиона.