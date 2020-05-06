Венгрия инициирует в ЕС общие ограничения на импорт курятины

Венгрия призывает ЕС пересмотреть условия импорта продукции птицеводства из третьих стран из-за уменьшения потребления вследствие эпидемии коронавируса.

Соответствующее письмо, текст которого есть в распоряжении "Европейской правды", направил Еврокомиссии министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

Министр попросил еврокомиссара по торговле Фила Хогана провести срочный пересмотр условий, которые предъявляются к товарам, импортируемым из третьих стран.

Он пояснил, что временные ограничения, принятые в сфере туризма, общественного питания и индустрии гостеприимства с целью сдерживания эпидемии, требовали быстрой реорганизации сельскохозяйственных продаж - от сферы услуг до розничной торговли. По его словам, спрос на сезонные продукты с высокой добавленной стоимостью сместился в сторону продуктов питания, которые могут храниться дольше.

Надь отмечает, что параллельно с падением спроса на европейском рынке на внутренний рынок ЕС поступают значительные объемы импортной продукции из третьих стран, что приводит к увеличению накопленных запасов и избыточному предложению в некоторых секторах, особенно в птицеводстве.

"Временная корректировка объемов импорта из третьих стран могла бы способствовать достижению состояния равновесия на внутреннем рынке и созданию равных конкурентных условий для внутреннего производства. Такие временные меры могли бы привести к немедленному облегчению ситуации на рынке птицы, способствуя тем самым повышению гибкости внутреннего производства и обеспечению доступа отечественных и европейских потребителей к безопасной продукции", - говорится в письме.

Следует отметить, что в течение 2018-2019 года Украина удерживала шестое место среди мировых производителей курятины, сохраняя при этом тенденцию к росту объемов производства.

Украина занимает третье место среди главных экспортеров курятины в страны ЕС, уступая Бразилии и Таиланду.

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