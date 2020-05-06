Угорщина ініціює в ЄС спільні обмеження на імпорт курятини

Угорщина закликає ЄС переглянути умови імпорту продукції птахівництва з третіх країн через зменшення споживання внаслідок епідемії коронавірусу.

Відповідний лист, текст якого є у розпорядженні "Європейської правди", направив Єврокомісії міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь.

Міністр попросив єврокомісара з торгівлі Філа Хогана провести терміновий перегляд умов, які пред'являються до товарів, що імпортуються з третіх країн.

Він пояснив, що тимчасові обмеження, вжиті в сфері туризму, громадського харчування та індустрії гостинності) з метою стримування епідемії, вимагали швидкої реорганізації сільськогосподарських продажів - від сфери послуг до роздрібної торгівлі. За його словами, попит на сезонні продукти з високою доданою вартістю змістився в бік продуктів харчування, які можуть зберігатися довше.

Надь зазначає, що паралельно з падінням попиту на європейському ринку на внутрішній ринок ЄС надходять значні обсяги імпортної продукції з третіх країн, що призводить до збільшення накопичених запасів і надлишкової пропозиції в деяких секторах, особливо у птахівництві.

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"Тимчасове коригування обсягів імпорту, що походить з третіх країн, могло б сприяти досягненню стану рівноваги на внутрішньому ринку і створенню рівних конкурентних умов для внутрішнього виробництва. Такі тимчасові заходи могли б призвести до негайного полегшення ситуації на птахівничому ринку, сприяючи тим самим підвищенню гнучкості внутрішнього виробництва і забезпеченню доступу вітчизняних і європейських споживачів до безпечної продукції" - йдеться у листі.

Слід зазначити, що протягом 2018 - 2019 років Україна утримувала шосте місце серед світових виробників курятини, зберігаючи при цьому тенденцію до зростання обсягів виробництва.

Україна посідає третє місце серед головних експортерів курятини до країн ЄС, поступаючись Бразилії і Таїланду.

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