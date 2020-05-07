Коронавирус во Франции: пациентов в реанимации стало намного меньше

Во Франции продолжает уменьшаться число пациентов, госпитализированных с коронавирусом, за последние сутки, в частности, стало значительно меньше пациентов реанимации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

По официальным данным, за последние сутки были освобождены 792 больничных кровати, в то же время на лечение попали 833 новых пациента.

Значительно уменьшилась нагрузка на отделения интенсивной терапии - за последние сутки пациентов реанимации уменьшилось на 283. В целом в реанимационных отделениях Франции находятся 3147 пациентов с коронавирусом.

Всего в течение последних суток было выявлено 939 новых случаев заболевания, в целом 137 150 человек получили положительный результат теста на COVID-19 во Франции с 16 марта.

От коронавирусной болезни во Франции с начала эпидемии умерли 25 809 человек, в том числе 278 за последние 24 часа.

Количество пациентов, выздоровевших от коронавируса, возросло до 53 972.

Напомним, Сенат Франции (верхняя палата парламента) проголосовал в ночь со вторника на среду за продление чрезвычайного положения в области здравоохранения до 10 июля.