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В Париже прошла церемония прощания с погибшим украинцем из Иностранного легиона

Четверг, 7 мая 2020, 20:14

В Париже в четверг состоялась церемония почтения памяти двух погибших военнослужащих французского Иностранного легиона, среди которых был украинец Дмитрий Мартынюк.

Как сообщает "Европейская правда", церемония транслировалась вживую в Twitter-аккаунте Сухопутных сил Франции.

Церемония прощания традиционно состоялась на площади перед Домом инвалидов, где расположен Музей армии, а также места захоронения выдающихся военных Франции, включая Наполеона.

Перед этим траурный кортеж проехал по центру города, пересекая мост Александра III. Из-за карантинных мер церемония проходила с ограниченным доступом.

Мартынюк участвовал в операции "Бархан" и получил серьезные ранения 23 апреля в Мали при взрыве самодельного взрывного устройства. 1 мая он скончался в госпитале от полученных ранений.

Погибшему украинцу было посмертно присвоено очередное воинское звание старший бригадир (старший капрал).

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