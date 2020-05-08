Британская принцесса обратилась к украинцам по случаю дня окончания Второй мировой войны в Европе

Британская принцесса Анна (дочь королевы Елизаветы II) обратилась к украинцам и другим народам бывшего Советского Союза по случаю дня окончания Второй мировой войны в Европе.

Как сообщает "Европейская правда", заявление принцессы распространило посольство Великобритании в Украине.

"Сегодня отмечается 75-я годовщина капитуляции Германии, ознаменовавшей завершение Второй мировой войны в Европе. В этот исторический день я хотела бы отдать дань мужчинам и женщинам того героического поколения из разных стран, которые воевали ради победы", - говорится в заявлении.

По словам принцессы, крайне важно отметить невероятную жертву, принесенную народами бывшего Советского Союза.

"Мало кто боролся более отважно или претерпел больше страданий ради победы", - говорится в обращении.

"В нашем противостоянии вызовам современности мы можем черпать вдохновение в мужестве тех, кто сохранил веру друг в друга и кто сформировал важную главу в долгой истории дружбы между народом Соединенного Королевства и народами Украины, России, Беларуси и всех других народов бывшего СССР", - заявила принцесса Анна.