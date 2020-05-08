В Польше предприниматели протестовали с требованием помощи, есть задержанные

В Польше предприниматели протестовали под офисом премьера с требованием более эффективной государственной помощи из-за кризиса, обусловленного эпидемией. Полиция ночью разогнала протестующих, есть задержанные.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Предприниматели из разных регионов страны собрались на протест в Варшаве, требуя более эффективной помощи от государства в условиях кризиса, обусловленного эпидемией коронавируса и ограничительными мерами. Протест начался днем ​​автомобильным проездом и остановился под офисом премьер-министра Матеуша Моравецкого.

Фото: РАР

Один из лидеров протеста - кандидат в президенты Павел Танайно. На своей Facebook-странице он написал, что протестующие будут требовать встречи с премьером и хотят заверений, что деньги, которые могут помочь им, "не будут потеряны бюрократической машиной".

Танайно, по последним результатам соцопросов, имеет 2% поддержки избирателей.

"У нас нет денег на кусок хлеба, мы не имеем возможности зарабатывать. Я в худшей ситуации, а правительственный план вообще не охватывает нашу отрасль", - рассказал в комментарии RMF один из протестующих, работающая в индустрии развлечений. Еще один в комментарии рассказал, что подавал заявку на получение правительственной помощи, но на этом все закончилось.

Протестующие разместились на скамейках, на асфальте и на газонах перед офисом.

Фото: РАР

Около двух часов ночи полиция "с превентивной целью" задержала всех, кто в то время оставался под офисом - всего 37 человек. Еще 150 протестующих идентифицировали для отправки им приглашения о прохождении санитарного контроля.

Как сообщалось ранее, Польша не планирует смягчать запрет со следующего понедельника, потому что пока неизвестно, как изменилась ситуация после открытия в минувший понедельник торговых центров.

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