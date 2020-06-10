Лидеры ЕС и стран Восточного партнерства проведут видеоконференцию 18 июня

Президент Европейского совета Шарль Мишель созвал на 18 июня видеоконференцию лидеров стран Евросоюза и стран "Восточного партнерства".

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на сайте Совета.

На 18 июня был запланирован традиционный саммит "Восточного партнерства", но от его проведения отказались из-за пандемии коронавируса, заменив видеоконференцией.

Во встрече также примут участие президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

"Лидеры еще раз подтвердят стратегическую важность "Восточного партнерства". Они также подчеркнут важность солидарности во время кризиса COVID-19, включая значительную поддержку ЕС для преодоления последствий вспышки в регионе "Восточного партнерства", - говорится в анонсе мероприятия.

Кроме того, лидеры обсудят долгосрочные цели политики "Восточного партнерства" и развитие результатов после 2020 года, которые должны быть утверждены на физическом саммите в начале 2021 года.

Заметим, членами "Восточного партнерства" являются не только Евросоюз и 6 государств - восточных партнеров - Украина, Молдова, Грузия, Беларусь, Армения и Азербайджан, но и 27 стран ЕС.

Ранее сообщалось, что с большой вероятностью во время видеоконференции не будет принята традиционная декларация саммита.

Напомним, 11 мая Совет ЕС утвердил выводы о политике в отношении стран "Восточного партнерства" на период после 2020 года, в которых признал европейские стремления и европейский выбор восточных партнеров, в том числе и Украины.