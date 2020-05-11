Європейські прагнення і зближення економік: Рада ЄС затвердила політику щодо Східного партнерства

Рада ЄС 11 травня затвердила висновки про політику щодо країн "Східного партнерства" на період після 2020 року, у яких визнала європейські прагнення та європейський вибір східних партнерів, серед яких і Україна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради Євросоюзу.

У своєму рішенні Рада підтвердила стратегічне значення формату "Східного партнерства", до якого належать Україна, Молдова, Грузія, Білорусь, Азербайджан та Вірменія, та заявила про відданість створенню спільної зони спільної демократії, процвітання і стабільності.

"Рада нагадує про декларацію саміту Східного партнерства 2017 року, в якій визнаються європейські прагнення та європейський вибір східних партнерів, як зазначено в Угодах про асоціацію", - сказано у висновках Ради.

У ЄС привітали значні досягнення "Східного партнерства" і підтвердили, що щодо 6 країн застосовуватиметься підхід, заснований на стимулах та висуненні умов як засобі заохочення східних країн-партнерів продовжувати реформи.

Рада підкреслила важливість того, щоб "Східне партнерство" залишалося амбітною, гнучкою і всеосяжною основою для співпраці, дозволяючи державам-членам і східним партнерам спільно вирішувати загальні і глобальні проблеми в широкому спектрі областей.

Ключове значення у співпраці, відповідно до затвердженого рішення, матимуть розширення торгівлі, продовження нормативного зближення, створення умов для постійного наближення асоційованих країн до внутрішнього ринку ЄС та поступової економічної інтеграції, поліпшення доступу до фінансування і, де це може бути застосовано, подальша інтеграція економік східних країн-партнерів та ЄС.

Ці кроки будуть супроводжуватися усуненням виявлених торгових бар'єрів і поліпшенням заходів безпеки харчових продуктів і санітарних та фітосанітарних заходів.

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