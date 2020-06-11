Германия планирует инвестировать 7 млрд евро в развитие "зеленого" водорода

Германия планирует инвестировать 7 млрд евро в развитие водородной энергетики.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Euractiv.

Правительство Германии 10 июня утвердило национальную водородную стратегию, которая предусматривает увеличение мощностей производства на 5 ГВт до 2030 года, и на 10 ГВт до 2040 года.

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Для достижения этой цели предусмотрены 7 млрд из 130 млрд пакета мер по стимулированию экономики - для инвестиций в новые компании и научные исследования.

По словам министра экономики Петера Альтмаера, благодаря этому Германия может стать мировым лидером по использованию водородных технологий.

Это первый прецедент, когда Германия определила количественные цели по развитию водородной энергетики.

Стратегию дополняет "план действий" с 38 мерами для создания благоприятных условий для возобновляемой энергетики. Также будет сформирована совещательная группа из 25 представителей бизнеса, ученых и профильных неправительственных организаций, которые будут предоставлять правительству регулярные рекомендации.

Напомним, на прошлой неделе правительство Германии согласовало пакет мер объемом 130 млрд евро для перезапуска национальной экономики после нескольких недель простоя из-за пандемии коронавируса.