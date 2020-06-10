Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В деле, по которому Порошенко вручили подозрение, фигурирует заместитель главы МИД

В суде по MH17 раскрыли показания очевидца запуска ракеты

Кулеба заверил, что Береговский район увеличивают не в угоду Венгрии

Французская компания Danone прекращает скандальную рекламу с Пореченковым – посол






Агентство ЕС впервые сертифицировало полностью электрический самолет

Среда, 10 июня 2020, 20:49

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) впервые сертифицировало полностью электрический самолет.

Об этом агентство сообщило на своем сайте в среду, пишет "Европейская правда".

Самолет, о котором идет речь, это легкий двухместный Velis Electro, изготовленный в Словении разработчиком Pipistrel.

 

"Это захватывающий прорыв. Это первый электрический самолет, сертифицированный EASA, но он, безусловно, не будет последним, поскольку авиационная отрасль разрабатывает новые технологии для снижения шума и выбросов и улучшения устойчивости авиации", - сказал исполнительный директор EASA Патрик Кай.

Velis Electro - это двухместный самолет, предназначенный в основном для обучения пилотов. Pipistrel - ведущий разработчик и производитель малых самолетов, специализируется на энергоэффективных и недорогих высокопроизводительных самолетах.

"Сертифікат типу Pipistrel Velis Electro - это первый шаг к коммерческому использованию электрических самолетов, который необходим для того, чтобы создать авиацию без выбросов. Он значительно тише, чем другие самолеты, и вообще не производит газов сгорания", - сказал Иво Боскарол, основатель и генеральный директор Pipistrel Aircraft.

Самолет имеет максимальный взлетный вес 600 кг и оборудован электродвигателем мощностью 60 кВт и батареями на 21 кВт-час. Он может находиться в полете около час резервом времени до 30 минут и преодолеть за это время около 160 км.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Словения
powered by lun.ua