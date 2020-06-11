В ЕС оценили стиль руководства Зеленского: есть проблема с личным лидерством

В Украине на сегодняшний день в руководстве страной личное лидерство преобладает над институциональным, что не способствует реформам.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявила заместитель гендиректора главного директората Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении ЕС Катерина Матернова во время онлайн-дискуссии, организованной Немецким советом по вопросам внешних отношений

"Я хочу указать на один вопрос, который весьма проблематичен в Украине сегодня - это личное лидерство против институционального. Я хочу отметить, что это убийственно действует на структурные реформы, это микроменеджмент. "Это не работает, поэтому я поменяю на вот другое, или назначу одного вместо другого" - такое может сработать в частной компании, но это намного сложнее делать по всей стране. И я согласна, что есть определенное отсутствие ключевого направления", - сказала Матернова.

Она напомнила, что Зеленский пришел с большими обещаниями поднять экономику, завершить войну на Донбассе и остановить коррупцию в интересах олигархов.

"Конечно, это было проще сказать, чем сделать. Устанавливать высокие цели всегда хорошо. Но сейчас мы видим ситуацию, когда трансформации в Украине приходят к нормальной скорости после так называемого "турборежима", когда в течение нескольких месяцев было утверждено много реформ", - сказала представитель Еврокомиссии.

Матернова добавила, что большинство из принятых тогда проектов были чрезвычайно важными для Украины. "Особенно экономическая сфера получила регулирование и другие вещи, принятие которых застряло в последние три года при предыдущем правительстве", - сказала она.