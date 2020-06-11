В ЄС оцінили стиль керівництва Зеленського: є проблема з особистим лідерством

В Україні на сьогодні у керівництві країною особисте лідерство переважає над інституційним, що не сприяє реформам.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявила заступник гендиректора головного директорату Європейської комісії з питань сусідства та переговорів про розширення ЄС Катерина Матернова під час онлайн-дискусії, організованої Німецькою радою з питань зовнішніх відносин.

"Я хочу вказати на одне питання, яке є дуже проблематичним в Україні сьогодні – це особисте лідерство проти інституційного. Я хочу зазначити, що це вбивчо діє на структурні реформи, це мікроменеджмент. "Це не працює, тому я поміняю на ось інше, або призначу одного замість іншого" - таке може спрацювати у приватній компанії, але це набагато складніше робити по всій країні. І я згодна, що є певна відсутність ключового напрямку", - сказала Матернова.

Вона нагадала, що Зеленський прийшов з великими обіцянками підняти економіку, завершити війну на Донбасі і зупинити корупцію в інтересах олігархів.

"Звичайно, це було простіше сказати, ніж зробити. Встановлювати високі цілі завжди добре. Але зараз ми бачимо ситуацію, коли трансформації в Україні приходять до нормальної швидкості після так званого "турборежиму", коли протягом кількох місяців були затверджені багато реформ", - сказала представниця Єврокомісії.

Матернова додала, що більшість із ухвалених тоді проєктів були надзвичайно важливими для України. "Особливо економічна сфера отримала регулювання та інші речі, ухвалення яких застрягло в останні три роки за попереднього уряду", - сказала вона.