Во Франции возобновили расследование против министра, обвиненного в изнасиловании

Апелляционный суд Парижа во вторник постановил восстановить в деле министра государственных счетов Жеральда Дарманена, обвиняемого в изнасиловании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

В ноябре 2019 года кассационный суд постановил следственной палаты парижского Апелляционного суда пересмотреть законность закрытия в 2018 году дела по Дарманена.

Следственная палата Апелляционного суда признала, что судья "не мог на основании исключительно результатов предварительного следствия отказать в возобновлении расследования по данному делу".

46-летняя Софи Спатц, бывшая "девушка по вызову", сделала первый иск против Дарманена в середине 2017 года, однако расследование было прекращено сразу после того, как она не явилась на допрос в полицию.

В середине января Спатц возобновила свою жалобу, в результате чего началось новое предварительное расследование. Дарманен отрицал все обвинения.

Суд Парижа 16 августа 2018 года вынес постановление об отсутствии состава преступления.