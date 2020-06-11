У Франції поновили розслідування проти міністра, звинуваченого у зґвалтуванні

Апеляційний суд Парижа у вівторок постановив відновити у справі міністра державних рахунків Жеральда Дарманена, звинуваченого у зґвалтуванні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

У листопаді 2019 року касаційний суд постановив слідчій палаті паризького Апеляційного суду переглянути законність закриття в 2018 році справи щодо Дарманена.

Слідча палата Апеляційного суду визнала, що слідчий суддя "не міг на підставі виключно результатів попереднього слідства відмовити у відновленні розслідування у даній справі".

46-річна Софі Спатц, колишня "дівчина за викликом", зробила перший позов проти Дарманена в середині 2017 року, однак розслідування було припинено одразу після того, як вона не з'явилася на допит у поліцію.

В середині січня Спатц поновила свою скаргу, в результаті чого розпочалося нове попереднє розслідування. Дарманен заперечував всі звинувачення.

Суд Парижа 16 cерпня 2018 року виніс постанову про відсутність складу злочину.