В Париже прошла демонстрация полицейских

Несколько десятков полицейских вышли в пятницу утром на Елисейские поля в Париже, негодующих из-за высказывания министра внутренних дел Кристофа Кастанера, который призвал к нулевой терпимости к проявлениям расизма.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Полицейские, объединенные профсоюзами Alliance, Synergie, SICP и Unsa, прошли по проспекту, прежде чем остановиться перед зданием министерства внутренних дел на площади Бово, очень близко к Елисейскому дворцу. Около двадцати полицейских машин также спустились с Елисейских полей. Участники демонстрации несли плакат с надписью "Без полиции нет мира".

"Речь идет не только о министре внутренних дел. Мы пришли сказать президенту Макрону, что он должен поддерживать, уважать и учитывать свою полицию. Полиция не является расистской, полиция является республиканской (...), она не выбирает свою преступность, она не выбирает цвет своей преступности (...) и спасает жизнь независимо от цвета кожи отдельного человека", - сказал Фабьен Ванхемельрик, генеральный секретарь профсоюза Alliance.

В понедельник Кастанер заявил о систематическом отстранения от работы правоохранителей, уличенных в расизме, а также о "бескомпромиссную борьбу" с этим явлением. Слова министра вызвали гнев полицейских, которые считают, что на них "навесили ярлык".

В профсоюзах говорят, что Кастанер оказался "слабым министром, который должен уйти в отставку", потому что он "ставит под угрозу институт полиции".

Кристоф Кастанер во второй половине дня должен встретиться с профсоюзами офицеров и комиссаров.