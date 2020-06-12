У Парижі пройшла демонстрація поліцейських

Кілька десятків поліцейських вийшли в п'ятницю вранці на Єлисейські поля в Парижі, обурених через висловлювання міністра внутрішніх справ Крістофа Кастанера, який закликав до нульової терпимості до проявів расизму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Поліцейські, об'єднані профспілками Alliance, Synergie, SICP і Unsa, пройшли по проспекту, перш ніж зупинитися перед будівлею міністерства внутрішніх справ на площі Бово, дуже близько до Єлисейського палацу. Близько двадцяти поліцейських машин також спустилися з Єлисейських полів. Учасники демонстрації несли плакат з написом "Без поліції немає миру".

"Йдеться не тільки про міністра внутрішніх справ. Ми прийшли сказати президенту Макрону, що він повинен підтримувати, поважати і зважати на свою поліцію. Поліція не є расистською, поліція є республіканською (...), вона не вибирає свою злочинність, вона не вибирає колір своєї злочинності (...) і рятує життя незалежно від кольору шкіри окремої людини", - сказав Фаб'єн Ванхемельрік, генеральний секретар профспілки Alliance.

У понеділок Кастанер заявив про систематичне відсторонення від роботи правоохоронців, викритих у расизмі, а також про "безкомпромісну боротьбу" з цим явищем. Слова міністра викликали гнів поліцейських, які вважають, що на них "навісили ярлик".

У профспілках кажуть, що Кастанер виявився "слабким міністром, який повинен піти у відставку", тому що він "ставить під загрозу інститут поліції".

Крістоф Кастанер в другій половині дня повинен зустрітися з профспілками офіцерів і комісарів.