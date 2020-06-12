В Лондоне задержали мужчину, ударившего ножом ортодоксального еврея

На севере Лондона произошла резня, полиция задержала подозреваемого.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Independent.

Нападение произошло в пятницу в первой половине дня. На место вызвали полицию и медиков.

По словам очевидцев, жертвой нападения стал ортодоксальный еврей, хотя полиция заявила, что не рассматривает инцидент как связанный с террором.

"Мы не рассматриваем это как связанное с терроризмом событие", - заявили в полиции.

"Мужчина примерно 40 лет был арестован по подозрению в покушении на убийство. Он был доставлен в больницу с незначительными травмами головы", - добавили правоохранители.

Пострадавшего с несколькими ножевыми ранениями также доставили в больницу.