У Лондоні затримали чоловіка, який вдарив ножем ортодоксального єврея
П'ятниця, 12 червня 2020, 15:56
На півночі Лондона сталася різанина, поліція затримала підозрюваного.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Independent.
Напад стався у п'ятницю у першвй половині дня. На місце викликали поліцію і медиків.
За словами очевидців, жертвою нападу став ортодоксальний єврей, хоча поліція заявила, що не розглядає інцидент як пов'язаний з терором.
"Ми не розглядаємо це як пов'язану з тероризмом подію" – заявили в поліції.
"Чоловік приблизно 40 років був заарештований за підозрою в замаху на вбивство. Він був доставлений в лікарню з незначними травмами голови" - додали правоохоронці.
Потерпілого з кількома ножовими ранами також доставили у лікарню.
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