У Лондоні затримали чоловіка, який вдарив ножем ортодоксального єврея

На півночі Лондона сталася різанина, поліція затримала підозрюваного.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Independent.

Напад стався у п'ятницю у першвй половині дня. На місце викликали поліцію і медиків.

За словами очевидців, жертвою нападу став ортодоксальний єврей, хоча поліція заявила, що не розглядає інцидент як пов'язаний з терором.

"Ми не розглядаємо це як пов'язану з тероризмом подію" – заявили в поліції.

"Чоловік приблизно 40 років був заарештований за підозрою в замаху на вбивство. Він був доставлений в лікарню з незначними травмами голови" - додали правоохоронці.

Потерпілого з кількома ножовими ранами також доставили у лікарню.