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Парламент Грузии сделал масочный режим обязательным, за нарушение – штрафы

Пятница, 12 июня 2020, 16:30

Парламент Грузии 76 голосами утвердил закон о правилах ношения защитных масок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Изменения были внесены в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно им, нарушение правил ношения маски в закрытом публичном пространстве во время пандемии и/или эпидемии повлечет штраф в размере 20 лари (5,8 евро), допуск лица без маски в закрытое публичное пространство повлечет для юридического лица, являющегося владельцем этого пространства или индивидуального предпринимателя штраф в размере 500 лари (145 евро).

Ношение маски во время пандемии и/или эпидемии становится обязательным при поездках на общественном транспорте и в такси.

В противном случае нарушитель этого правила, будь то пассажир или водитель, будет оштрафован на 20 лари.

По решению правительства Грузии по 8 июня в стране возобновили транспортное сообщение между городами, начали работать рестораны и гостиницы, пункты обмена валюты.

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