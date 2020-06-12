Давно заслуженно: в НАТО поздравляют Украину с присоединением к Программе расширенных возможностей

Страны НАТО приветствуют Украину с присоединением к Программе расширенных возможностей Альянса, которая поможет поддержать и углубить сотрудничество Украины с силовым блоком.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Поздравляем Украину с получением давно заслуженного статуса партнера расширенных возможностей НАТО. Его наличие принесет взаимную выгоду как Альянсу, так и украинскому народу. Независимая, суверенная и стабильная Украина - ключ к евроатлантической безопасности", - заявил в своем Twitter глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, который отреагировал на новость первым из иностранных глав дипломатии.

Читайте также Украина стала членом Программы расширенных возможностей НАТО

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич назвал присвоение Украине статуса "еще одним шагом в евроатлантической интеграции". "Мы также очень благодарны Украине за ее вклад в миссии Альянса", - заявил латвийский дипломат.

В миссии США при НАТО считают, что этот шаг "признает выдающийся вклад Украины в евроатлантическую безопасность и приведет к еще более крепким отношениям и сотрудничеству между НАТО и Украиной".

"Мы приветствуем решение союзников по НАТО предоставить Украине статус партнера расширенных возможностей", - говорится в заявлении миссии США при НАТО в Twitter.

"Я приветствую сегодняшнее присвоение статуса партнера расширенных возможностей НАТО Украине - это укрепляет тесные отношения между НАТО и Украиной. Великобритания сохраняет твердую приверженность безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины", - отреагировал глава британского МИД Доминик Рааб.

12 июня Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО.

Этот статус является частью партнерской инициативы НАТО по взаимодействию, целью которой является поддержка и углубление сотрудничества между союзниками и партнерами, которые внесли значительный вклад в операции и миссии под руководством НАТО.

Будучи партнером по расширенным возможностям, Украина получит расширенный доступ к программам и упражнений Альянса по взаимодействию, а также воспользуется более широким обменом информацией.

В НАТО отдельно подчеркнули, что этот статус не влияет на решение о членстве страны в Альянсе.