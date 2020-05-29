В Венгрии объяснили, как будут искать компромисс, разблокирующий НАТО для Украины

Двусторонние группы от Венгрии и Украины должны решить споры между странами, из-за которых Будапешт блокирует все решения в НАТО относительно сотрудничества с Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте представителя венгерского правительства по международным вопросам Золтана Ковача.

"В июне начнут действовать все три двусторонние рабочие группы, включая совместный комитет по экономике, комитет защиты меньшинств и комитет образования. Именно эти группы должны решить споры, которые удовлетворят как венгров Закарпатья, так и украинское правительство", - говорится в сообщении.

Как известно, сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встречался в Будапеште с венгерским коллегой Петером Сийярто.

После встречи Сийярто заявил, что решение относительно Украины в НАТО блокирует не только образовательное законодательство, но также закон о языке. Впрочем, венгерский министр отметил стремление снять ограничения.

Он не уточнил конкретные замечания к закону о функционировании украинского языка как государственного. Впрочем, известно, что этот закон критиковала также Венецианская комиссия, предложившая изменения, поддержанные венграми (подробнее об этом в статье "Языковой закон толкают к изменению").

Примечательно также, что в своих заявлениях после встречи с Кулебой Сийярто не упомянул о необходимости изменить закон, хотя до этого Венгрия настаивала на необходимости таких изменений. Ранее эксперты также рекомендовали Украине путь, который позволит достичь компромисса без изменений образовательного закона.