В Лондоне задержали более 100 человек после столкновений с полицией на акции протеста

Более 100 человек были задержаны в результате столкновений между полицией и демонстрантами на акциях протеста в Лондоне в субботу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Различные группы со всей страны, в том числе некоторые крайне правые активисты, заявили, что они приехали в Лондон, чтобы защитить статуи от активистов, выступающих на антирасистских акциях.

Сотни в основном белых людей собрались вокруг военного мемориала в Уайтхолле и возле статуи Уинстона Черчилля на Парламентской площади, которая была закрыта щитами, чтобы защитить ее от потенциального ущерба после того, как протестующие написали "был расистом" на прошлых выходных.

Поскольку большие группы, включая правых протестующих, двигались через Лондон, было много столкновений с полицией, шесть полицейских получили незначительные травмы.

Отдельно в субботу в Лондоне и по всей стране прошел ряд мирных акций протеста против расизма.

Премьер-министр Борис Джонсон осудил действия правых групп: "На наших улицах нет места расистскому бандитизму. Любой, кто нападает на полицию, будет встречен с полной силой закона".

"Эти марши и акции протеста были подорваны насилием и нарушением действующих принципов. Расизм не имеет никакого отношения к Великобритании, и мы должны работать вместе, чтобы сделать это реальностью", - написал он в Twitter.