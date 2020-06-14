У Лондоні затримали понад 100 осіб після сутичок з поліцією на акції протесту

Понад 100 осіб були затримані в результаті зіткнень між поліцією і демонстрантами на акціях протесту в Лондоні в суботу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Різні групи зі всієї країни, в тому числі крайні праві активісти, заявили, що вони приїхали в Лондон, щоб захистити статуї від активістів, які виступають на антирасистських акціях.

Сотні в основному білих людей зібралися навколо військового меморіалу в Уайтхоллі і біля статуї Вінстона Черчилля на Парламентській площі, яка була закрита щитами, щоб захистити її від потенційних збитків після того, як протестуючі написали "був расистом" на минулих вихідних.

Оскільки великі групи, включаючи правих протестуючих, рухалися через Лондон, було багато сутичок з поліцією, шість поліцейських отримали незначні травми.

Окремо в суботу в Лондоні і по всій країні пройшли мирні акції протесту проти расизму.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон засудив дії правих груп: "На наших вулицях немає місця расистському бандитизму. Той, хто нападає на поліцію, буде зустрінутий з повною силою закону ".

"Ці марші та акції протесту були підірвані насильством і порушенням діючих принципів. Расизм не має ніякого відношення до Великобританії, і ми повинні працювати разом, щоб зробити це реальністю", - написав він у Twitter.

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