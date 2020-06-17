ЕС проведет полноценный саммит Восточного партнерства в 2021 году – источник

Европейский Союз планирует в 2021 году провести полноценный "физический" саммит Восточного партнерства, который в этом году не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Об этом "Европейской правде" сообщил источник в Европейском совете во вторник.

"Будет еще один саммит перед физической встречей лидеров в 2021 году, но было общее решение о том, чтобы не терять время и провести видеоконференцию уже в этом году", - рассказал собеседник.

Он подчеркнул, что есть "абсолютно очень четкое желание провести саммит в 2021 году", и у всех партнеров "есть сильное желание провести личную встречу".

"Мы ожидаем возможность, когда медицинская ситуация позволит лидерам встретиться лично", - отметил источник.

По словам собеседника, в ЕС уже более четкая договоренность о проведении "физического саммита", но больше деталей обещают обнародовать 18 июня.

Как сообщалось, президент Европейского совета Шарль Мишель созвал на 18 июня видеоконференцию лидеров стран Евросоюза и стран "Восточного партнерства". Очный саммит, запланированный на этот день, не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Лидеры на конференции обсудят долгосрочные цели политики "Восточного партнерства" и развитие результатов после 2020 года, которые должны быть утверждены на физическом саммите в начале 2021 года.