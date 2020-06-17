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ЄС проведе повноцінний саміт Східного партнерства у 2021 році - джерело

Середа, 17 червня 2020, 12:29

Європейський Союз планує у 2021 році провести повноцінний "фізичний" саміт Східного партнерства, який цьогоріч не відбувся через пандемію коронавірусу.

Про це "Європейській правді" у середу повідомило джерело у Європейській раді. 

"Буде ще один саміт із фізичною зустріччю лідерів у 2021 році, але було спільне рішення про те, щоби не втрачати час і провести відеоконференцію вже цього року", - розповів співрозмовник.

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Він підкреслив, що є "абсолютно дуже чітке бажання провести саміт у 2021 році", і всі партнери "мають сильнее бажання провести особисту зустріч".

"Ми чекаємо на можливість, коли медична ситуація дозволить лідерам зустрітися особисто", - зазначило джерело. 

За словами співрозмовника, у ЄС вже є більш чітка домовленість про проведення "фізичного саміту", але більше деталей обіцяють оприлюднити 18 червня. 

Як повідомлялось, президент Європейської ради Шарль Мішель скликав на 18 червня відеоконференцію лідерів країн Європейського союзу і країн "Східного партнерства". Очний саміт, запланований на цей день, не відбувся через пандемію коронавірусу. 

Лідери на конференції обговорять довгострокові цілі політики "Східного партнерства" та розвиток результатів після 2020 року.

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