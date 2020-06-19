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В Стамбуле будут штрафовать на $ 130 за пребывание без маски в общественном месте

Пятница, 19 июня 2020, 18:32

В Стамбуле будут штрафовать на 900 турецких лир (около $130), в случае пребывания в публичном месте без маски после того, как использование масок стало обязательным в провинции в начале этой недели.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

Стамбул, крупнейшая провинция страны по численности населения, 17 июня обязал своих жителей носить маски в общественных местах.

После этого решения местное управление здравоохранения объявило 19 июня, что штраф за нарушение составит 900 лир. Ранее губернаторы округа могли наложить штраф в размере до 3150 лир, но размер штрафа варьировался в зависимости от района.

Сотрудники правоохранительных органов уже вышли на улицы города, а также столицы Анкары и других провинций, чтобы убедиться, что люди соблюдают правило маски для лица.

Маски для лица в настоящее время являются обязательными в 48 из 81 провинции Турции.

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявил 17 июня, что число ежедневно подтвержденных случаев заболевания в Стамбуле в среднем составило 653 за последний месяц. Тем не менее, отметил он, за последние три дня этот показатель вырос до 700 с 17 июня.

Однако он добавил, что недавнее увеличение случаев COVID-19 по всей стране было в пределах ожидаемого диапазона.

Напомним, Турция готова принимать украинских туристов с 1 июля без прохождения самоизоляции и тестирования с соблюдением норм безопасности авиаперевозчиками.

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