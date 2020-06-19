У Стамбулі штрафуватимуть на $130 за перебування без маски в громадському місці

У Стамбулі будуть штрафувати на 900 турецьких лір (близько $130), в разі перебування в громадському місці без маски для обличчя.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

Стамбул, найбільша провінція країни за чисельністю населення, 17 червня зобов'язав своїх жителів носити маски в громадських місцях.

Після цього рішення місцеве управління охорони здоров'я оголосило 19 червня, що штраф за порушення складе 900 лір. Раніше губернатори округу могли накласти штраф у розмірі до 3150 лір, але розмір штрафу варіювався залежно від району.

Співробітники правоохоронних органів вже вийшли на вулиці міста, а також столиці Анкари та інших провінцій, щоб переконатися, що люди дотримуються правил.

Маски для обличчя в даний час є обов'язковими в 48 з 81 провінції Туреччини.

Міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа заявив, що число щоденних підтверджених випадків захворювання в Стамбулі в середньому склало 653 за останній місяць. Проте, зазначив він, за останні три дні цей показник виріс до 700.

Однак він додав, що недавнє збільшення випадків COVID-19 по всій країні було в межах очікуваного діапазону.

Нагадаємо, Туреччина готова приймати українських туристів з 1 липня без проходження самоізоляції та тестування з дотриманням норм безпеки авіаперевізниками.