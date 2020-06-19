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В Британии снизили риск заражения коронавирусом

Пятница, 19 июня 2020, 19:01

Уровень угрозы заражения коронавирусом по всей Великобритании был понижен с четвертого до третьего.

Об этом сообщает "Европейская правда " со ссылкой на Sky News.

В Минздраве Британии заявили, что этот шаг был рекомендован Объединенным центром биозащиты после "неуклонного снижения" числа случаев COVID-19 в Англии, Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии.

Третий уровень тревоги означает, что вирус находится в общей циркуляции, но передача уже не высокая или растет экспоненциально, и может происходить "постепенное ослабление ограничений".

"Мы достигли прогресса в борьбе с вирусом благодаря усилиям общественности, и нам нужно, чтобы общественность продолжала тщательно следовать основным правилам, чтобы удержать этот прогресс", – заявили в Минздраве.

Пабы и рестораны в Британии, а также парикмахерские и салоны красоты, как ожидается, могут открыться с 4 июля.

В пятницу премьер-министр Борис Джонсон заявил, что уверен, что все дети могут вернуться в школы для полноценного обучения с сентября.

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