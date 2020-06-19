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У Британії знизили ризик зараження коронавірусом

П'ятниця, 19 червня 2020, 19:01

Рівень загрози зараження коронавірусом по всій Великій Британії був знижений з четвертого до третього.

Про це повідомляє "Європейська правда з посиланням на Sky News.

У МОЗ Британії заявили, що цей крок був рекомендований Об'єднаним центром біозахисту після "неухильного зниження" числа випадків COVID-19 в Англії, Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії.

Третій рівень тривоги означає, що вірус знаходиться в загальній циркуляції, але передача вже не висока або зростає експоненціально, і може відбуватися "поступове ослаблення обмежень".

"Ми досягли прогресу в боротьбі з вірусом завдяки зусиллям громадськості, і нам потрібно, щоб громадськість продовжувала ретельно слідувати основним правилам, щоб утримати цей прогрес" – заявили в МОЗ.

Паби та ресторани у Британії, а також перукарні та салони краси, як очікується, можуть відкритися з 4 липня.

В п'ятницю прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що впевнений, що всі діти можуть повернутися в школи для повноцінного навчання з вересня.

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