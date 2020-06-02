В ЕС фиксируют всплеск мошенничества с продажей защитных средств от коронавируса

Агентство ЕС по борьбе с мошенничеством (OLAF) зафиксировало всплеск мошенничества в интернет-магазинах по продаже защитных медицинских средств во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"По итогам предыдущей информации, которую мы собрали, около 20 000 магазинов "COVID-19" были созданы на платформах электронной коммерции, которые позволяют продавцу начать продавать маски, дезинфицирующие средства, тест-наборы без разрешений и без проверки личности", - сказал генеральный директор OLAF Вилли Итяля.

"Далеко не все из этих интернет-магазинов сообщают о нехватке расходных материалов для категорий товаров, которые трудно найти в больших количествах", - сказал Итяля, добавив, что они получают "сотни жалоб ежедневно от заказчиков, которые не получили свою доставку после оплаты, или что они получили поддельную или некачественную продукцию ".

Он отметил, что жалобы поступали в том числе от аптек, домов престарелых и крупных институциональных покупателей, таких как больницы или тюрьмы.