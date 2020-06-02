В ЄС фіксують сплеск шахрайств із продажу захисних засобів від коронавірусу

Агентство ЄС по боротьбі з шахрайством (OLAF) зафіксувало сплеск шахрайських дій в інтернет-магазинах з продажу захисних медичних засобів під час пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"За підсумками попередньої інформації, яку ми зібрали, близько 20 000 магазинів "COVID-19" були створені на платформах електронної комерції, які дозволяють продавцю почати продавати маски, дезінфікуючі засоби, тест-набори без дозволів і без перевірки особистості", - сказав генеральний директор OLAF Віллі Ітяля.

"Далеко не всі з цих інтернет-магазинів повідомляють про брак витратних матеріалів для категорій товарів, які важко знайти у великих кількостях", - сказав Ітяля, додавши, що вони отримують "сотні скарг щодня від замовників, які не отримали свою доставку після оплати, або що вони отримали підроблену або неякісну продукцію".

Він зазначив, що скарги надходили в тому числі від аптек, будинків для людей похилого віку та великих інституційних покупців, таких як лікарні або в'язниці.