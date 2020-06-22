Партия президента Сербии получила абсолютное большинство на парламентских выборах

Партия сербского президента Александара Вучича одержала уверенную победу на парламентских выборах в Сербии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию РТС.

По результатам обработки более 93% бюллетеней Сербская прогрессивная партия SNS получила около 63% голосов избирателей.

Явка составила чуть менее 50%. На предыдущих выборах, четыре года назад, явка составила 56%.

Низшая явка ожидалась из-за пандемии коронавируса и бойкота ряда оппозиционных партий. По их словам, свободных и честных выборов не было, отчасти потому, что Вучич и его деловые партнеры контролируют большую часть средств массовой информации.

Социалистическая партия SPS на выборах стала второй с почти 11% голосов. В последние годы социалисты руководят страной вместе с партией Вучича.

Третье место у Сербского патриотического альянса – 4,2% голосов.

Таким образом SNS может рассчитывать на 189 мест в парламенте, социалисты на 32, а Сербский патриотический альянс на 12 мест.

Вучич, который говорит, что стремится к членству Сербии в ЕС, а также хочет укрепить связи с Россией и Китаем, заявил об историческом моменте. "Я уже давно занимаюсь политикой, но никогда не чувствовал этого раньше", - сказал он, отметив, что за его партию отдали голоса свыше 2 миллионов избирателей.

Сначала выборы должны состояться 26 апреля, но после введения чрезвычайного положения 15 марта в связи с пандемией коронавирус их пришлось отложить. После отмены чрезвычайного положения объявили новую дату голосования – 21 июня.