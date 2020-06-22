Партія президента Сербії здобула абсолютну більшість на парламентських виборах

Партія сербського президента Александара Вучича здобула впевнену перемогу на парламентських виборах у Сербії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію РТС.

За результатами обробки понад 93% бюлетенів Сербська прогресивна партія SNS отримала близько 63% голосів виборців.

Явка склала трохи менше 50%. На попередніх виборах, чотири роки тому, явка становила 56%.

Нижча явка очікувалася через пандемію коронавірусу і бойкот ряду опозиційних партій. За їхніми словами, вільних і чесних виборів не було, почасти тому, що Вучич і його ділові партнери контролюють більшу частину засобів масової інформації.

Соціалістична партія SPS на виборах стала другою з майже 11% голосів. В останні роки соціалісти керують країною разом з Партією Вучича.

Третє місце у Сербського патріотичного альянсу – 4,2% голосів.

Таким чином SNS може розраховувати на 189 місць у парламенті, соціалісти на 32, а Сербський патріотичний альянс на 12 місць.

Вучич, який говорить, що прагне до членства Сербії в ЄС, а також хоче зміцнити зв'язки з Росією і Китаєм, заявив про історичний момент. "Я вже давно займаюся політикою, але ніколи не відчував цього раніше", - сказав він, зазначивши, що за його партію віддали голоси понад 2 мільйони виборців.

Спершу вибори мали відбутися 26 квітня, але після запровадження надзвичайного стану 15 березня у зв’язку з пандемією коронавірусу їх довелося відкласти. Після скасування надзвичайного стану оголосили нову дату голосування – 21 червня.