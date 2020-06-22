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В результате наводнения в Турции погибли 5 человек

Понедельник, 22 июня 2020, 12:00

Внезапные наводнения, вызванные сильными ливнями на северо-западе Турции, унесших жизни по меньшей мере пяти человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Наводнение произошло в городе Кестель в провинции Бурса поздно вечером в воскресенье. Водой смыло пятерых членов одной семьи, еще одна женщина с инвалидностью оказалась в ловушке в собственном доме.

К утру понедельника спасатели обнаружили тело женщины и тела четырех человек, смытых наводнением, сообщили в местной администрации. В настоящее время ведутся поиски одного человека, который числится пропавшим без вести.

Водой также смыло автомобили и сельскохозяйственную технику и повреждены сельскохозяйственные угодья вокруг Кестеля.

 

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу, который прибыл в Кестель для наблюдения за спасательной операцией, заявил, что ливень в регионе "значительно превысила сезонные нормы".

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