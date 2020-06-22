В результаті повені у Туреччині загинули 5 людей

Раптові повені, викликані сильними зливами на північному заході Туреччини, забрали життя щонайменше п'яти людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Повінь сталася в місті Кестель в провінції Бурса пізно ввечері в неділю. Водою змило п’ятьох членів однієї родини, ще одна жінка з інвалідністю опинилася у пастці у власному будинку.

До ранку понеділка рятувальники виявили тіло жінки і тіла чотирьох осіб, змитих повінню, повідомили в місцевій адміністрації. Ведуться пошуки однієї людини, яка вважається зниклою безвісти.

Водою також змило автомобілі та сільськогосподарську техніку та пошкодило сільськогосподарські угіддя навколо Кестеля.

Міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу, який прибув в Кестель для спостереження за рятувальною операцією, заявив, що злива в регіоні "значно перевищила сезонні норми".