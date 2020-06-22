В правительстве Греции заявляют, что не прекратят бороться за мрамор Парфенона

Министр культуры Греции Лина Мендони заявила, что страна не прекратит бороться за "украденный" мрамор Парфенона.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini, об этом она заявила в интервью изданию Ta Nea.

"Нынешнее правительство Греции, как и любое правительство Греции, не собирается прекращать требовать возврата украденных скульптур, которые Британский музей продолжает нелегально удерживать, вопреки любым моральным принципам", - заявила Мендони.

Министр добавила, что это свидетельствует о том, что Британский музей до сих пор руководствуется "устаревшим колониальным видением".

Комментарии министра культуры появились по случаю 11-й годовщины создания Музея Афинского Акрополя, который построили специально для сохранения мрамора и других экспонатов из Акрополя после того, как в Британском музее заявили, что Греция якобы не имеет надлежащих помещений для хранения и экспонирования этих артефактов.

Так называемый мрамор Парфенона - это мраморные барельефы, которые когда-то украшали античный храм. На них изображен бой греков с кентаврами. Мрамор вывез в Лондон лорд Элгин, британский дипломат, в 1816 году и продал Британскому музею. Сейчас они являются одной из самых известных его экспозиций.

Греция уже десятки лет просит Британию о реституции достопримечательности, но Лондон не соглашается, ссылаясь на то, что мрамор был вывезен с разрешения Порты, власти Османской империи, которая в то время контролировала территорию страны.

В последние годы Афины предлагают решить вопрос при посредничестве ЮНЕСКО, Британский музей не соглашается.

В мае Греция в очередной раз обратилась к Британии с просьбой вернуть мрамор.