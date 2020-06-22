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В правительстве Греции заявляют, что не прекратят бороться за мрамор Парфенона

Понедельник, 22 июня 2020, 15:09

Министр культуры Греции Лина Мендони заявила, что страна не прекратит бороться за "украденный" мрамор Парфенона.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini, об этом она заявила в интервью изданию Ta Nea.

"Нынешнее правительство Греции, как и любое правительство Греции, не собирается прекращать требовать возврата украденных скульптур, которые Британский музей продолжает нелегально удерживать, вопреки любым моральным принципам", - заявила Мендони.

Министр добавила, что это свидетельствует о том, что Британский музей до сих пор руководствуется "устаревшим колониальным видением".

Комментарии министра культуры появились по случаю 11-й годовщины создания Музея Афинского Акрополя, который построили специально для сохранения мрамора и других экспонатов из Акрополя после того, как в Британском музее заявили, что Греция якобы не имеет надлежащих помещений для хранения и экспонирования этих артефактов.

Так называемый мрамор Парфенона - это мраморные барельефы, которые когда-то украшали античный храм. На них изображен бой греков с кентаврами. Мрамор вывез в Лондон лорд Элгин, британский дипломат, в 1816 году и продал Британскому музею. Сейчас они являются одной из самых известных его экспозиций.

Греция уже десятки лет просит Британию о реституции достопримечательности, но Лондон не соглашается, ссылаясь на то, что мрамор был вывезен с разрешения Порты, власти Османской империи, которая в то время контролировала территорию страны.

В последние годы Афины предлагают решить вопрос при посредничестве ЮНЕСКО, Британский музей не соглашается.

В мае Греция в очередной раз обратилась к Британии с просьбой вернуть мрамор.

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Греция
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