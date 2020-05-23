Греція знову просить Лондон повернути мармури Парфенона

Греція знову звернулася до Британії з проханням повернути мармури Парфенона, вивезені з країни більше 200 років тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Греція знову звернулася до Британії з проханням повернути мармури Парфенона, вивезені з країни більше 200 років тому.

Мармурові барельєфи, на яких зображений бій греків із кентаврами, складають близько половини фризу, який прикрашав античний храм. Їх вивіз до Лондона лорд Елгін, британський дипломат, у 1816 році і продав Британському музею. Зараз вони є однією з найвідоміших його експозицій.

"Відкриття наших археологічних пам’яток є нагодою для того, щоб міжнародні комітети, які виступають за реституцію мармурів Парфенону, знову висловити їхнє постійне прохання, і прохання уряду Греції, повернути мармури на батьківщину", - заявила Ліна Мендоні, міністр культури Греції.

Вона додала, що Греція ніколи не визнає право власності Британського музею на цю пам’ятку.

Греція вже десятки років просить Британію про реституцію пам’ятки, але Лондон не погоджується, посилаючись на те, що мармури були вивезені з дозволу Порти, влади Османської імперії, яка на той час контролювала територію країни.

Останніми роками Афіни пропонують вирішити питання за посередництво ЮНЕСКО, Британський музей не погоджується.

Грецький прем’єр Кіріакос Міцотакіс, отримавши посаду, офіційно просив, щоб пам’ятку позичили Афінам до 200-річчя святкування незалежності країни у 2021 році.

21 травня Міжнародна асоціація за возз’єднання скульптур Парфенона надіслала Мінкульту Греції листа з пропозицією відновити тиск на Британський музей.

Нагадаємо, з 18 травня Греція у рамках послаблення карантинних обмежень відкрила для відвідувачів низку культурних пам’яток, серед них і афінський Акрополь, де розташований Парфенон.