Бельгия с 1 июля отменяет ряд ограничений: открываются бассейны и кинотеатры

Национальный совет безопасности Бельгии согласовал четвертый этап смягчения карантинных ограничений, введенных из-за коронавируса, который вступит силу с 1 июля.

Об этом заявила премьер-министр Софи Вильмес, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

В рамках новых послаблений разрешается расширить свой круг общения до 15 человек, сейчас действует ограничение в 10 человек.

Бассейны, фитнес-центры, парки аттракционов, казино смогут возобновить работу при строгом соблюдении санитарных норм.

Театрам и кинотеатрам разрешено принимать до 200 человек в закрытых помещениях, и до 400 на открытом воздухе. На коллективные празднования и приемы можно приглашать до 50 человек.

Также упрощается правило посещения магазинов: теперь их можно посещать в сопровождении одного человека из своего круга общения и без лимита по времени пребывания.

Кафе и рестораны, как и было установлено для предыдущей фазы, должны закрываться не позднее 1 ночи. Дискотеки и такие массовые мероприятия, как фестивали, по-прежнему остаются запрещенными.

Был решен вопрос о том, нужно ли носить маску в магазинах: ношение маски не будет обязательным во всех местах, где возможно социальное дистанцирование