Бельгія з 1 липня скасовує низку обмежень: відкриваються басейни та кінотеатри

Національна рада безпеки Бельгії погодила четвертий етап пом'якшення карантинних обмежень, введених через коронавірус, який набуде чинності з 1 липня.

Про це заявила прем'єр-міністр Софі Вільмес, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

В рамках нових послаблень дозволяється розширити своє коло спілкування до 15 осіб, зараз діє обмеження в 10 осіб.

Басейни, фітнес-центри, парки атракціонів, казино зможуть відновити роботу за умови суворого дотримання санітарних норм.

Театрам і кінотеатрам дозволено приймати до 200 осіб в закритих приміщеннях, і до 400 осіб на відкритих майданчиках. На колективні святкування і прийоми можна запрошувати до 50 осіб.

Також спрощується правило відвідування магазинів: тепер їх можна відвідувати в супроводі однієї людини зі свого кола спілкування і без ліміту за часом перебування.

Кафе і ресторани, як і було встановлено для попередньої фази, повинні закриватися не пізніше 1 ночі. Дискотеки і такі масові заходи, як фестивалі, як і раніше залишаються забороненими.

Було вирішено питання про те, чи потрібно носити маску в магазинах: носіння маски не буде обов'язковим в усіх місцях, де можливе соціальне дистанціювання.

Нагадаємо, Бельгія розкритикувала чотири країни ЄС, які ведуть переговори про купівлю мільйонів доз вакцини проти COVID-19 поза ініціативи щодо спільних закупівель, ініційованої Європейською комісією.