Греция надеется на "воздушный мост" с Британией с середины июля

Греция надеется, что сможет установить "воздушный мост" с Великобританией, который позволит британским туристам посещать греческие курорты с середины июля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр туризма Гарри Теохарис в комментарии Reuters.

Британцы является одной из крупнейших национальных групп, которые посещают Грецию каждый год, но рейсы из страны в греческих аэропортов пока запрещены как минимум до 30 июня.

Авиакомпании и британцы, которые хотят поехать на зарубежные каникулы, усиливают давление на правительство для формирования воздушных мостов, когда две страны соглашаются позволить путешествие без карантинных мероприятий.

"Я думаю, что наиболее реальной перспективой устранить барьеры с обеих сторон есть середина июля", - сказал Теохарис, добавив, что Греция также ждала установок Европейского Союза по этому вопросу.

"Мы будем продолжать смотреть на эпидемиологические данные и подтвердим это, возможно, за несколько дней до середины июля", - добавил он.

15 июня Греция возобновила работу основных аэропортов в Афинах и Салониках для выполнения международных рейсов и надеется открыть все остальные 1 июля.

В туризме занято около 700 000 человек и он составляет около 20% экономической продукции Греции.