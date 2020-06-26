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Греція сподівається на "повітряний міст" з Британією із середини липня

П'ятниця, 26 червня 2020, 18:22

Греція сподівається, що зможе встановити "повітряний міст" з Великою Британією, який дозволить британським туристам відвідувати грецькі курорти з середини липня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр туризму Гаррі Теохаріс в коментарі Reuters.

Британці є однією з найбільших національних груп, які відвідують Грецію щороку, але рейси з країни до грецьких аеропортів наразі заборонені щонайменше до 30 червня.

Авіакомпанії та британці, які хочуть поїхати на закордонні канікули, посилюють тиск на уряд для формування повітряних мостів, коли дві країни погоджуються дозволити подорож без карантинних заходів.

"Я думаю, що найбільш реальною перспективою усунути бар'єри з обох сторін є середина липня", - сказав Теохаріс, додавши, що Греція також чекала настанов Європейського Союзу з цього питання.

"Ми будемо продовжувати дивитися на епідеміологічні дані та підтвердимо це, можливо, за кілька днів до середини липня", - додав він.

15 червня Греція відновила роботу основних аеропортів в Афінах та Салоніках для виконання міжнародних рейсів і сподівається відкрити всі інші 1 липня.

У туризмі зайнято близько 700 000 людей і він становить близько 20% економічної продукції Греції.

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