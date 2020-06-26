Международная консультационная группа призвала Раду изменить закон о реформе СБУ

Международная консультативная группа (МКГ) призвала Верховную Раду принять закон о реформировании Службы безопасности Украины, соответствующий требованиям национальной безопасности и евроатлантическим стандартам.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление группы размещено на сайте Консультативной миссии ЕС.

МКГ создана в январе 2016 года при Службе безопасности как специальный орган, в который вошли Консультативная миссия ЕС, офис связи НАТО и посольство США.

Сегодня группа встретилась со спикером парламента Дмитрием Разумковым, чтобы обсудить реализацию Закона Украины о национальной безопасности, и в частности реформу Службы безопасности Украины.

"Мы подчеркнули важность содержательной реформы СБУ для пути Украины в ЕС и НАТО. Текущая работа над проектом закона о СБУ предоставляет историческую возможность продвинуться вперед в этой реформе", - говорится в заявлении.

"Мы призвали Раду воспользоваться этой возможностью, чтобы превратить СБУ в современное гражданское агентство внутренней безопасности с целенаправленными и четко определенными функциями и сильным демократическим надзором в соответствии с Законом о требованиях национальной безопасности и евроатлантическими стандартами, принципами и передовой практикой", - отмечается в документе.

Напомним, Международная консультативная группа подготовила документ с анализом президентского проекта о реформе Службы безопасности Украины, в котором критикует преобразование СБУ во всесильную структуру.

По данным ЕвроПравды, в парламенте и в самой СБУ подтвердили готовность к существенным уступкам. Верховная рада уже запустила довольно редкую процедуру повторного первого чтения, которая открывает возможность для коренного пересмотра законопроекта, его структуры и ключевых положений.

Детальнее читайте в статье - "Служба безопасности и духовности: что Запад просит изменить в президентской реформе СБУ"