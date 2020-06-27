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Греция с понедельника позволит проведение концертов и летние лагеря

Суббота, 27 июня 2020, 17:29

В рамках дальнейшего ослабления ограничений, связанных с распространением коронавирус, правительство Греции объявило в субботу, что с понедельника снова разрешат проведения концертов и конференций, а также откроют летние лагеря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Минэкономразвития Греции уточнило восемь "видов экономической деятельности", которые будут восстановлены: летние лагеря, кино - и театральные столовой, конференции и ярмарки, концерты, культурные объединения, кинотеатры, казино и канатные дороги.

Министерство также предупредило, что правила социального дистанцирования и гигиенические рекомендации должны соблюдать, чтобы избежать заражения.

15 июня Греция возобновила работу основных аэропортов в Афинах и Салониках для выполнения международных рейсов и надеется открыть все остальные 1 июля.

В туризме занято около 700 000 людей и он составляет около 20% экономической продукции Греции.

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