Греція з понеділка дозволить проведення концертів і літні табори

У рамках подальшого послаблення обмежень, пов'язаних з розповсюдженням коронавірусу, уряд Греції оголосив у суботу, що з понеділка знову дозволять проведення концертів і конференцій, а також відкриють літні табори.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Мінекономрозвитку Греції уточнило вісім "видів економічної діяльності", які будуть відновлені: літні табори, кіно- і театральні їдальні, конференції та ярмарки, концерти, культурні об'єднання, кінотеатри, казино і канатні дороги.

Міністерство також попередило, що правила соціального дистанціювання та гігієнічні рекомендації повинні дотримуватися, щоб уникнути зараження.

15 червня Греція відновила роботу основних аеропортів в Афінах та Салоніках для виконання міжнародних рейсів і сподівається відкрити всі інші 1 липня.

У туризмі зайнято близько 700 000 людей і він становить близько 20% економічної продукції Греції.